"Feum air ospadal nas fheàrr an Loch Abar"

Image caption Tha ospadal ùr ga thogail an àite seann Ospadal a' Bhelford.

Thuirt comhairliche ann an Loch Abar gu bheil dragh ann gun tig lùghdachadh air seirbheisean slàinte san sgìre nuair a thèid ospdal ùr a thogail.

Tha Ben MacThòmais ag ràdh gur e goireasan nas fheàrr a tha a dhìth.

Tha Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd air ionmhas a chomharrachadh airson ospadal ùr a thogail an àite Ospadal a' Bhelford.

Bidh seo na phàirt de phlanaichean gus cruth-atharrachadh a thoirt air cùram slàinte agus sòisealta ann an Loch Abar.

Thathas an dùil gun tòisich obair-togail ann an 2020/21.

Dh'innis am bòrd slàinte gum bi roinn tubaiste agus èiginn ann, cho math ri roinn obair lannsa agus seirbheis mhàthaireil.

Chan eil iad ag innse cia mheud de dh'àrd-dhotairean a bhios stèidhichte aig an ospadal ùr.

Thuirt an Dr Brian Tregaskis, a tha ag obair air Ospdal a' Bhelford is a tha air buidheann stiùiridh an ospdail ùir, gu bheil dùil aige gum bi àrd-dhotairean os cionn ghnothaichean.

"'S e an dragh a th' orm, ma 's e is nach eil àrd-dhotairean stèidhichte san sgìre, gum bi aig daoine ri dhol thuca, seach cùram a bhith againn an seo. Ben MacThòmais, Comhairliche

Thuirt e, ge-tà, gu bheil duilgheadasan ann àrd-dhotairean a thàladh gu sgìrean dùthchail, is mar sin gum feum am bòrd slàinte a bhith "cruthachail", is a bhith deònach co-obrachadh a dhèanamh.

Tha sin na dhragh dhan chomhairliche Ben MacThòmais.

"Tha mi ag iarraidh opsdal air a stiùireadh le àrd-dhotairean a tha a' fuireach ann an Loch Abar", thuirt an Comh. MacThòmais.

"'S e an dragh a th' orm, ma 's e is nach eil àrd-dhotairean stèidhichte san sgìre, gum bi aig daoine ri dhol thuca, seach cùram a bhith againn an seo.

"Tha sin againn gu ìre mar-thà le Ospdal a' Bhelford is cuid ann an Loch Abar a' siubhail gu Inbhir Nis no Inbhir Ghòrdain.

"Tha feum againn air ospadal ùr ann an Loch Abar a tha nas fheàrr na an suidheachadh a th' againn, seach nas miosa.

"Tha mi a' smaointinn gu bheil an fheadhainn a tha air cùl seo, gur e sin a tha iadsan ag iarraidh cuideachd, is tha mi an dòchas gur e ospadal ùr air leth a bhios againn aig deireadh ghnothaich", thuirt e.