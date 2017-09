Dùil gum bi an obair-leasachaidh deiseil mu mheadhan 2019

Tha dùil gum bi an obair-leasachaidh aig cidhe an Tairbeart deiseil mu mheadhan 2019.

Thathar a' sùileachadh gun tèid faisg air ceithir deug millean not a chosg a leasachadh a' chidhe airson a bhàt' aiseig ùir.

Tha a' choimhearsneachd air fàilte a chuir air an obair, ach tha cuid a' caoidh nach do thachair an leasachadh bho chionn fhada, agus uallach ann mun bhuaidh a dh'fhadadh an obair a thoirt air seirbheisean.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.