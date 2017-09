Nochd dragh ann an sgìre Tholastaidh ann an Leòdhas mu cho freagarrach 's a tha an tanca às a bheil mòran a' faighinn an cuid uisge.

Lorg deuchainn le Uisge na h-Alba gu bheil e-coli san uisge a th'air a stòradh ann an tanca os cionn a' bhaile agus dh'iarr iad air daoine uisge sam bith às an tap a ghoil.

Tha an aithris seo aig Catriona NicIllinnein