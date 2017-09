Laigsean mòra a thaobh an Transocean Winner

Image caption Chaidh an clàr ola. Transocean Winner, air na creagan air taobh siar Leòdhais san Lùnasdal 2016.

Fhuair Meur Rannsachaidh nan Tubaistean Mara (MAIB) grunn laigsean leis a' chompanaidh a bha a' slaodadh an Transocean Winner mus deach e air na creagan air taobh siar Leòdhais an-uiridh.

Chàin aithisg na buidhne an deasachadh a rinn a' chompanaidh ALP, mar a chaidh an iomairt a làimhsicheadh anns an stoirm a bh' ann, agus uidheamachd air a' bhàta, ALP Forward, a bha a' slaodadh a' chlàir-ola.

Bhrist an Transocean Winner air falbh bhon bhàta-slaodaidh, ALP Forward, ann an stoirm tràth sa mhadainn air an 8mh den Lùnasdal 2016.

Chaidh an clàr-ola air na creagan aig tràigh Dhail Mhòir, far an do dh'fhuirich i chun 22mh den Lùnasdal.

Às dèidh a ghluasad dhan Loch a Tuath, thog bàta mòr, Hawk, an clàr-olà air falbh à Leòdhas air an 14mh den Damhair.

Bristeadh

Chaidh a thoirt às a' chèile san Tuirc.

Tha aithisg an MAIB ag innse gun do dh'fhàg ALP Forward Stavanger ann an Nirribhidh air an 3mh den Lùnasdal.

An ath-là, chuir ALP fios air an sgiobair gun robh coltas nas miosa na bha dùil air an aimsir, is chaidh moladh dha gum bu chòir dha gluasad nas fhaide chun iar.

Cho-dhùin an sgioba fuireach air an t-slighe a bha' aige.

Tha an aithisg ag innse gun do dh'èirich a' ghaoth tron là Disathairne an 6mh den Lùnasdal, is gun do thòisich an sgiobair a' call smachd air a' bhàta agus an clàr-ama timcheall air 2.00f.

Timcheall air 9.00f is am bàta an iar air Hiort, bha a' ghaoth air fàs cho làidir is gun do thòisich an Transocean Winner a' tarraing ALP Forward.

Image copyright MCA Image caption An Transocean Winner air bòrd Hawk san Loch a Tuath

Ged a chaidh am bàta air ais mu 100 mìle, cha deach fios a chur air na maoir-chladaich gu timcheall air 6.00f Didòmhnaich an 7mh là den Lùnasdal.

Chuir iadsan fios air a' bhàta-shlaodaidh èiginn, Herakles, a bha faisg air Arcaibh.

Bhrist an loidhne eadar ALP Forward agus an Transocean Winner aig 04.21m Diluain an 8mh den Lùnasdal, is chaidh an clàr-ola air na creagan aig 06.52m.

Tha an MAIB ag ràdh nach robh dòigh ann stad a chur air a' chlàr-ola às dèidh dha bristeadh air falbh, is nach b'urrainn Herakles a bhith air cuideachadh fiù 's ged a bha i faisg air làimh.

Tha aithisg an MAIB ag ràdh gun robh dùil aig ALP ris an aimsir a bu mhiosa ann am Bàgh Biscay seach far chosta na h-Alba.

Ged a tha an aithisg a' cumail a-mach nach eil droch shìde àbhaisteach sa Chuan Sgìth san Lùnasdal, tha e ag ràdh gun robh dùil ri stoirm, is gun robh e na "iongnadh" nach do bheachdaich ALP air dàil a chur air an turas.

Fhuair an MAIB nach robh plana idir aca aig ALP a thaobh dè dhèanadh iad nan rachadh dad ceàrr, is nach robh fiosrachadh aca air cho duilich 's a bhiodh e clàr-ola a shlaodadh ann an droch stoirm.

Milleadh

Fhuair iad gun robh an loidhne eadar ALP Forward is an clàr-ola ann an droch staid fiù 's mus do dh'fhàg am bàta Nirribhidh sa chiad dol a-mach.

Thuirt iad cuideachd gun robh an loidhne ro ghoirid, is gun deach a mhilleadh tron iomairt.

Nam biodh loidhne na b'fhaide ann, dh'fhaodadh nach biodh an Transocean Winner air faighinn ma sgaoil, a rèir na h-aithisg.

Thog an MAIB ceist cuideachd mun t-slighe a bha ALP Forward a' leantainn cho faisg air a' chladach, gu h-àraidh ma bha droch aimsir ann.

Thuirt ALP gu bheil iad a' meòrachadh air an aithisg.

Tha slàinte is sàbhailteachd aig muir aig cridhe obair na companaidh, thuirt iad.

Thug Transocean taing dhan a h-uile duine a thug cuideachadh dhaibh tron iomairt.

Thuirt iad gu bheil iad a' cumail sùil gheur air tràigh Dhail Mhòir, is nach d'fhuair iad sgeul air truailleadh idir.

Fhuair 12,000 galan de dh'ola diesel ma sgaoil bhon chlàr.