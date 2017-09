An Transocean Winner ann an Leòdhas

Dh'fhoillsich Buidheann Rannsachaidh nan Tubaistean Mara aithisg air an Transocean Winner, a chaidh air na creagan aig tràigh Dhail Mhòir air taobh siar Leòdhais tràth sa mhadainn air an 8mh den Lùnasdal 2016.

Bha an clàr-ola ga thoirt bho Nirribhidh gu Malta nuair a bhrist an loidhe leis an Alp Forward, a bha ga shlaodadh, ann an stoirm.

Cha robh e follaiseach an toiseach dè cho fada 's a bhiodh an Transocean Winner air a ghlacadh air na creagan.

Air a' cheann thall, thug e trì seachdainean mus deach an clàr-ola a thoirt far na creagan agus a chur air bhog - gu ìre, a-rithist.

Shoirbhich leis an iomairt sin, is dh'fhàg an clàr-ola tràigh Dhail Mhòir

Chaidh an Transocean Winner an uairsin air chuairt timcheall Leòdhais.

Fhuair i dachaidh ùr aig acarsaid anns an Loch a Tuath.

Nochd an uairsin bàta mòr, Hawk, 'son a' chlàir-ola a ghiùlain air falbh.

Às dèidh iomairt, chaidh an Transocean Winner a thogail air bòrd an Hawk.

Air an 14mh là den Damhair, dh'fhàg an clàr-ola soraidh slàn air Eilean Leòdhais.

Chaidh a thoirt an toiseach a Mhalta, is an uairsin dhan Tuirc.

Chaidh an Transocean Winner an uairsin a thoirt às a chèile - is am pìos mu dheireadh ga leaghadh tràth san Fhaoilleach 2016.