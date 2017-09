Airgead ga thilleadh gu Hospice na Gàidhealtachd

Tha Hospice na Gàidhealtachd air pàirt dhen airgead a chaidh a ghoid bhuapa le foill anns an Iuchar fhaighinn air ais.

Bha an carthannas am measg ghrunnan bhuidhnean air Ghàidhealtachd a chaill airgead le sgeama vishing as t-samhradh.

Ghoid eucoirich £570,000 à cunntas a th' aig Hospice na Gàidhealtachd le Banca na h-Alba.

Thuirt Poilis na h-Alba gun do ghoid iad £2.5m uile gu lèir bho bhuidhnean air a' Ghàidhealtachd.

Tha Àrd Stiùiriche Hospice na Gàidhealtachd, Kenny Steele, ag ràdh a-nis gu bheil iad air còrr air £170,000 fhaighinn air ais - agus gu bheil iad a' sùileachadh barrachd fhaighinn cuideachd.

Thug e taing do Bhanca na h-Alba airson an cuideachadh, is e ag ràdh gun robh iad a' tuigse cho cudromach sa tha a' mhaoin aca airson cùram air a' Ghàidhealtachd.