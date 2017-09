Rabhadh uisge an Tolastadh

Dh'iarr Uisge na h-Alba air muinntir Tholastadh ann an Leòdhas an t-uisge aca a ghoil mus tèid òl, agus iad air E.coli a lorg ann an stòr-uisge na sgìre.

Tha an suidheachadh a' toirt buaidh air 218 taigh.

Tha Uisge na h-Alba cuideachd a' toirt seachad uisge ann am botulan dha muinntir nan taighean sin.

Thuirt a' bhuidheann nach eil an gnothach a' bualadh air sgìrean eile idir.

Dh'innis iad gu bheil iad ag obair còmhla ri Bòrd Slàinte nan Eilear Siar, is gun tèid fios a sgaoileadh nuair a gheibh iad fuasgladh dhan t-suidheachadh.