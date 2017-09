Tha Comann nam Pàrant air moladh do Chomhairle nan Eilean Siar sgoil Ghàidhlig fhosgladh ann an Steòrnabhagh airson faochadh a thoirt do bhun-sgoil a' bhaile, agus cuid de bhuill ag ràdh gu bheil i a cur thairis.

Tha a' bhuidheann ag ràdh gun toir seo cothrom dhan Chomhairle goireasan math a thoirt dhan a' chloinn air fad.

Le tuilleadh, seo Aonghas Dòmhnallach.