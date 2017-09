Leaghadair ga ruith le cumhachd na gaoithe?

Image copyright Rio Tinto Image caption Tha nas lugha na bliadhna ann bho cheannaich GFG Alliance an leaghadair

Tha a' chompanaidh leis a bheil leaghadair a' Ghearasdain am beachd tuath-gaoithe a stèidheachadh a chumadh cumhachd ris.

Tha GFG Alliance am beachd 54 crann-gaoithe a chur suas air an oighreachd aca faisg air an Lagan - eadar an Gearasdan agus Ceann a' Ghiuthasaich.

Chleachdadh iad stàilinn bhon fhactaraidh aca ann an Tobar na Màthar airson an tuath-gaoithe a thogail - agus mar sin tha iad ag ràdh gun cuireadh e dìon air obraichean an dà chuid air a' Ghàidhealtachd agus ann an Siorrachd Lannraig.

Chosgadh an tuath-gaoithe suas ri £170m, agus tha a' chompanaidh ag ràdh gum biodh iad deònach gun gabhadh a' choimhearsnachd earrann dheth.

Tha nas lugha na bliadhna ann bho cheannaich GFG Alliance leaghadair a' Ghearasdain, ach tha iad mar-thà air planaichean fhoillseachadh airson an obair aig an làraich a leudachadh le factaraidh ùra.