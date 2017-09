Iarrtas 'son Sgoil Gàidhlig an Steòrnabhagh

Image caption Tha sreath de sgoiltean Ghàidhlig ann ach chan eil gin fhathast anns na h-Eileanan an Iar.

Bu chòir do Chomhairle nan Eilean Siar coimhead ri sgoil Ghàidhlig a thogail ann an Steòrnabhagh, a rèir Chomann nam Pàrant Nàiseanta.

Dh'innis a' bhuidheann gu bheil iad air sgrìobhadh chun na Comhairle às dèidh aithrisean gun robh Bun-sgoil Steòrnabhaigh faisg air a bhith làn.

Tha iad ag ràdh gu bheil cothrom an seo sgoil Ghàidhlig a stèidheachadh sa bhaile.

"Bha coinneamh aig Comann nam Pàrant Nàiseanta bho chionn là no dhà is bha sinn a' bruidhinn air a' chuspair, is tha sinn a' faicinn cothrom coimhead air ceist a thaobh sgoil Ghàidhlig ann an Steòrnabhagh", thuirt Magaidh Wentworth bho Chomann nam Pàrant.

"Tha cothrom ann a thaobh mhaoineachaidh cuideachd bhon Riaghaltas ma tha thu a' dol 'son sgoil Ghàidhlig seach sgoil Bheurla eile", thuirt i.

Ged a tha grunn sgoiltean Gàidhlig ann a-nise air feadh na dùthcha, chan eil gin thuige seo anns na h-Eileanan an Iar.

Chaidh cuid de sgoiltean nan Eilean Siar a chomharrachadh mar sgoiltean Gàidhlig, ach tha foghlam tro mheadhan na Beurla ri fhaighinn annta cuideachd.