Image copyright Dealbh : Faic gu h-ìosal. Image caption An stèisean as t-samhradh.

'Son còrr is 20 bliadhna dh'fhuirich iad aig mullach Bheinn Nibheis anns a h-uile seòrsa aimsir a bh' ann.

Bha Luchd Aimsir Bheinn Nibheis stèidhichte aig stèisean shònraichte air mullach na beinne eadar 1883 is 1904.

Image copyright Dealbh : Faic gu h-ìosal. Image caption Eich a' toirt chlachan gu mullach na beine gus an stèisean a thogail.

'S e an obair a bh' aca gach pìos fiosrachaidh mun aimsir a bh' ann a chlàradh, bho cho tè no fuar 's a bha i gu neart is slighe na gaoithe.

Chaidh fiosrachadh cuideachd a chlàradh aig ìre na mara faisg air làimh sa Ghearasdan.

Image copyright Dealbh : Faic gu h-ìosal. Image caption Triùir den sgioba: A MacFhraing, R.T. Omond is R.C Mossman.

Air a' cheann thall, chaidh am fiosrachadh air fad a thoirt còmhla ann an còig leabhraichean mòra tomadach le Comann Rìoghail Dhùn Èideann.

Thathas an dòchas a-nise saothair Luchd Aimsir Bheinn Nibheis a chur gu feum às ùr.

Image copyright Dealbh : Faic gu h-ìosal. Image caption An stèisean reòite sa gheamhradh.

Tha luchd-saidheans airson am fiosrachadh a chur ann an cruth didseatach.

Bheir seo dhaibh bunait, tha iad ag ràdh, airson tomhas a dhèanamh air atharrachadh na sìde.

Image copyright Dealbh : Faic gu h-ìosal. Image caption Fear aimsir air mullach an t-stèisein

Tha iad ag iarraidh air an t-sluagh an cuideachadh tron làraich .

Thèid am fiosrachadh air fad a chuireas daoine a-steach a thaisbeanadh aig tachartas aig Dynamic Earth ann an Dùn Èideann eadar an 17mh is 19mh den t-Samhain.

Image copyright Dealbh : Faic gu h-ìosal. Image caption Chaidh fiosrachadh a thional cuideachd aig an taigh seo air Rathad Achadh an Todhair sa Ghearasdan.

Dealbhan uile bho Chruinneachadh Comann Rìoghail na Sìde, mar phàirt de thasglann Oifis na Sìde aig Clàran Nàiseanta na h-Alba.