'S e Iain Spiers Dùn Eideann a choisinn prìomh dhuais a 'Chiùil-mhòir air an latha mu dhèireadh de Chruinneachadh a' Chinn a Tuath an Inbhir Nis.

'S e Aonghas MacColla à Mèadarloch a thàinig sa chiad àite ann am farpais a' chiùil bhig.

Bha an tè-naidheachd againn, Karen Elder, am measg na bh'anns an èisteachd aig na farpaisean.