Iomairt mu shàbhailteachd air rathaidean singilte

Image copyright Google Image caption Tha rathaidean singilte nas bitheanta aig tuath

Tha am BPA Gàidhealach Dàibhidh Stiùbhart a' cur iomairt air chois airson fiosrachadh a thoirt do dhràibhearan mu mar bu chòir dhaibh dràibheadh air rathaidean singilte.

Le barrachd luchd-turais a' tighinn gu tuath - far a bheil rathaidean singilte nas bitheanta na tha iad anns a' chòrr dhen rìoghachd - tha Mgr Stiùbhart ag ràdh gu bheil dràibhearan feumach air beagan oideachaidh.

Ged a tha fàilte ga cur air soirbheachas an NC500 mar eisimpleir, thuirt e, faodaidh e maill a chur air muinntir an àite ma tha daoine a' dol ro shlaodach neo a' stad ann an àitean nach bu chòir.

Thuirt e gu robh e an dòchas gum biodh am bileag-fiosrachaidh na chuideachadh do luchd-turais à dùthchannan cèin agus do dhaoine ann am Breatainn fhèin aig nach eil mòran eòlais air rathaidean cumhang.