Cuireadh do Rùnaire na h-Àrainneachd

Image copyright bbc Image caption Tha ceist ann fhathast mun bhuaidh a bheir Brexit air gnìomhachais an iasgaich ann am Breatainn

Tha cuireadh ga thoirt do Rùnaire na h-Àrainneachd Mìcheal Gove a dhol dhan na h-Eileanan 'son bruidhinn mu na cothroman a dh'fhaodadh a bhith ann dhan iasgach às dèidh Brexit.

Tha mì-chinnt ann fhathast mu na tha fainear dhan ghnìomhachas, ged a tha mòran iasgairean glè dhochasach gum faigh iad buannachd bho bhith a' fàgail an EU.

Thuirt Rùnaire Chomann Iasgairean nan Eilean Siar, Donnchadh MacAonghais, gun iarraidh iad na cothroman sin, agus na cunnartan, a chur far chomhair a' mhinisteir.

"Feumaidh sinn coimhead gur ann aig ìre Lunnainn a thathar gu bhith a' dèanamh cho-dhùnaidhean às dèidh Brexit - agus gu h-àraidh a thaobh an iasgaich - agus bha esan aig ìre gu math làidir nuair a bhathas aig toiseach gnothaich ag ràdh gu robh tòrr chothroman gu bhith ann dhan ghnìomhachas."

"Tha sinn airson a bhith cinnteach gun cluinn e bho na h-iasgairean anns na h-Eileanan an Iar dè na cunnartan a tha sinn a' faicinn agus dè na cothroman a tha sinn a' faicinn ann am Brexit agus gun toir sinn sin fa chomhair".

Cuotathan

Thuirt Mgr MacAonghais gun do chaill iad an smachd a bh' aca air an rionnach 's an sgadan bho chionn timcheall air 40 bliadhna - 's gu bheil e a' faicinn cothrom na cuotathan sin àrdachadh nuair a dh'fhàgas Breatainn an t-Aonadh Eòrpach.