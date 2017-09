Tha arc-eòlaichean air a bhith a' rannsachadh seann chladh san Rubha ann an Leòdhas, far an deach cuid de chinn-feadhna Chlann-'ic Leòid a thiodhlaigeadh.

Tha amharas ann gu bheil cuid de chlachan-uaighe iad fhèin air an tiodhlaigeadh cuideachd, agus leis gu bheil an t-seann eaglais a tha anns a' chladh a' dol air ais gu linn Chaluim Chille, tha ùidh mhòr aig daoine san làraich.