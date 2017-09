Chaidh seann Bhìoball a bha bliadhnaichean mòra an Aimeireaga a thilleadh chun an teaghlaich à Alba aig an robh e an toiseach.

Bha e air a bhith aig fear ann an Ohio, ach le taic bho thasglannaiche air a' Ghàidhealtachd, chaidh sliochd an duine leis an robh e bho thùs a lorg.

Bha Dòmhnall MacEachairne ann an Inbhir Nis leis a' Bhìoball an-diugh.