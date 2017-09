Casaidean de ghiùlain gunna fuadain

Image copyright Geograph/Malc McDonald

Thogar casaid an aghaidh dithis fhireannach gu robh iad a' giùlain gunna fuadain, gu robh iad ri meirle agus gun do dh'fheuch iad ri meirle a dhèanamh ann an Inbhir Nis.

Thachair seo, a rèir choltais, ann an Sgor na Gaoithe agus ann Ceann a' Mhìlidh sa bhaile.

Tha dùil ris na fireannaich, aois 17 agus 19, ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis.