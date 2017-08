Tha luaidh ga dhèanamh air a' chleasaiche 's an t-seinneadair Tormod MacGill-Eain, a chaochail ann an Uibhist aig aois 80. Choisinn Tormod cliù mòr - cha b' ann a-mhàin airson cleasachd is seinn - ach mar phìobaire agus mar sgrìobhaiche cuideachd. Ach bha e fhèin gu math fosgailte mu thrioblaidean na bheatha - gu sònraichte an grèim a bh' aig deoch-làidir air. Tha Dòmhnall Moireasdan a' coimhead air ais air beatha Thormoid ...