Bidh sreath do dh' aithrisean againn an t-seachdain sa mu pheinnseanan.

An ceann 20 bliadhna eile, èiridh aois a' pheinnsein airson fireannaich agus boireannaich gu 68 - a' ciallachadh gum bi aig daoine ri feitheamh nas fhaide na bha iad an dùil mus tog iad an cuibhreann aca.

Anns a' chiad aithris, bhruidhinn Darren Lionc ris an eòlaiche ionmhais, Coinneach MacMhathain.