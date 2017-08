Bhuannaich Saints an Iochdair Lìog Uibhist is Bharraigh.

Rinn Saints a' chùis 3-1 air Southend air an deireadh-sheachdain gus dèanamh cinnteach gun togadh iad an tiotal.

'S iad Ally Downie (2) is Aonghas Caimbeul a fhuair na tadhail dhaibh.

B' e seo a' chiad turas a bhuannaich Saints an lìog bho 2014.

'S e cuideachd an còigeamh turas a shoirbhich iad anns na seachd seusanan mu dheireadh.

Thog Barraigh an tiotail ann an 2015 is 2016.