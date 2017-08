Tha là mòr ro sgiobaidhean iomain an Eilein Sgitheanaich agus Bhaile Ùr an t-Slèibh Disathairne. Thèid iad an aghaidh a chèile anns an iar-chuairt dheireannaich de Chupa na Camanachd, le Lòbhat troimhe mu thràth chun chuairt mu dheireadh. Le sùil air adhart chun ghèam, seo Dòmhnall Angaidh Moireasdan.