Iarrtas 'son seach-rathaid sa Ghearasdan

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Impidh 'son seach-rathaid sa Ghearasdan.

Tha daoine ann an Loch Abar ag iarraidh air Còmhdhail Alba fuasgladh fhaighinn air trioblaidean trafaig a' Ghearasdain.

Nochd gearainean mar-thà air an t-Samhradh seo mu cho trang 's a tha am baile.

Tha feadhainn ag ràdh gu bheil an trafaig cho dona aig amannan 's gun toir e uair de thìde dhaibh faighinn tron bhaile.

Dh'iarradh cuid seach-rathad - beachd a tha air nochdadh grunn thursan roimhe thar nam bliadhnaichean.

Bha planaichean a nochd anns na 1980an a' moladh rathad bho làrach an t-seann ghearasdain, air cùl Inbhir Lòchaidh agus tarsainn an rathaid a th' ann chun an A82 faisg air an raon ghoilf.

"Dhèanadh e feum mòr", thuirt Calum Mac a' Ghobhainn, a tha a' fuireach sa Ghearasdan.

"Ach 's e an rud, tha còrr is 30 bliadhna bho thàinig mise dhan Ghearasdan agus bha iad a' bruidhinn mu dheidhinn an uairsin is chan eil càil air a dhèanamh.

"Feumaidh iad rudeigin a dhèanamh is sin an aon rud a ghabhas a dhèanamh.

"Tha làn thìde a dhèanamh", thuirt e.