Cha mhòr £1m do dh'ionad an Òbain

Fhuair ionad coimhearsnachd anns an Òban faisg air £1m bhon Chrannchar Nàiseanta airson obair-leasachaidh.

Ghabh urras coimhearnachd smachd air seann Sgoil Achadh na Creige ann an 2015.

Thàinig sin às dèidh iomairt, is Comhairle Earra Ghàidheal Bhòid a' beachdachadh air an togalach a reic no a leagail.

Tha an togalach a-nise ga chur feum agus ga leasachadh mar ionad ealain, chultair agus dhualchais.

Bidh taigh-fuine ann cuideachd air a' cheann thall, agus àite-bìdh airson trèanadh a thoirt do dhaoine.

Tha Urras Coimhearsnachdan an Òbain ag amas air timcheall air £3m a thogail 'son an obair a dhèanamh.

Tha iad air an dòigh le £946,000 bhon Chrannchar Nàiseanta, is iad ag ràdh gun dèan na leasachaidhean feum mòr dhan sgìre.

"An-dràsta chan eil rùm againn airson cuirmean chiùl a chur air dòigh, chan eil rùm againn airson cus dràma no dannsa a dhèanamh", thuirt Rhona NicDhùghaill, Co-Òrdanaiche Ealain an ionaid.

"Bidh àite ann cuideachd 'son stiùideothan agus àiteachan obrach do luchd-ealain is gnìomhachasan beaga.

"Tha clasaichean yoga a' cleachdadh nan rùmaichean againn cuideachd", thuirt i.

Thathas an dòchas gum bi na leasachaidhean deiseil an ceann dhà no trì bliadhna.