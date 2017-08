Ionmhas mòr a dhìth 'son tuathan gaoithe

Thug Siamarlan Urras Steòrnabhaigh, Iain MacÌomhair, rabhadh seachad gu bheil ionmhas mòr a dhìth gus planaichean airson tuathan gaoithe ùra sna h-Eileanan a thoirt gu buil.

Tha an t-urras agus a' chompanaidh EDF airson faisg air 40 crann a thogail faisg air Steòrnabhagh.

Tha ceithir bailtean croitearachd - Mealabost, Aiginis, Sanndabhaig a Tuath agus Sanndabhaig an Ear - a' cur an aghaidh nam planaichean.

Dh'innis fear-labhairt nam bailtean, Ruaraidh Coineagan, nach ann an aghaidh tuathan gaoithe a tha na croitearan idir, ach nach bu chòir cead a bhith aig EDF leasachadh a chur air adhart air talamh nan croitearan.

Bu chòir na croitearan fhèin leasachaidhean a chur air adhart, thuirt e.

"Buannachd"

"Tha e duilich dhomhsa thuigsinn ciamar as urrainn dhaibh (Urras Steòrnabhaigh) cumail air adhart a bhith air cùl EDF, gu h-àraidh nuair a tha na croitearan ag iarraidh iad fhèin a dhèanamh, agus gu bheil e gu buannachd cus nas motha dhan choimhearsnachd ma nì sinn fhèin seo", thuirt Mgr Coineagan.

Dh'innis na croitearan gu bheil còrr is 200 duine air cur an aghaidh phlanaichean EDF.

Chaidh Iain MacÌomhair gu làidir às àicheadh nach do bhruidhinn Urras Steòrnabhaigh ri na croitearan, is thuirt e nach tèid tuathan gaoithe ùra air adhart anns na h-Eileanan an Iar gun airgead mòr air an cùl.

"Tha an t-urras taiceil, is tha sinn air a bhith taiceil, is tha sinn air faicinn pròiseactan coimhearsnachd air a dhol an àirde air an talamh againn", thuirt Mgr MacÌomhair.

"Far a bheil sinn a-nise feumaidh sinn na sgeamaichean mòra, agus le na sgeamaichean mòra thig na buannachdan.

Leudachadh

"Ma thig na sgeamaichean mòra, 's urrainn dha coimhearsnachdan a dhol air adhart le pròiseactan tòrr nas lugha.

"Bidh e comasach dhan dà rud a dhol air adhart - aon uair is gum bi am pròiseact mòr ann agus an càbal ann", thuirt e.

Ann am brath naidheachd, thuirt EDF cuideachd nach bi e comasach tuathan-gaoithe ùra a thogail gun leasachadh mòr air lìonra dealain nan Eilean Siar.

Cha tachair sin gun ghrunn de na pròiseactan mòra a dhol air adhart, thuirt iad.

Tha an gnothach a-nise ann an làmhan Cùirt an Fhearainn.