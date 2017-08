Thadhail ceannard a' Phàrtaidh Làbaraich Jeremy Corbyn air Leòdhas Diciadain agus e a' toiseachadh turas Albannach de roinnean pàrlamaid air a bheil am pàrtaidh aige ag amas.

Chunnaic e obair na cloimhe ann am Muileann Shiaboist, agus feasgar thug e oraid seachad ann an Steòrnabhagh far an robh am fear naidheachd againn Ruairidh Rothach.