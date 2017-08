Tha Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis dùinte Diardaoin ri linn tuiltean.

Dh'innis stiùiriche foghlaim Comhairle na Gàidhealtachd, Bill Alexander, gun do thòisich frasadairean smàlaidh a' cur anmoch oidhche Chiadain.

Chan eil fios aig an ìre seo am bi an sgoil fosgailte Dihaoine.

Tha còrr is 1,400 sgoilear san sgoil.

Tha grunn thrioblaidean air a bhith ann leis an togalach ùr a chosg £46m agus a dh'fhosgail an-uiridh.