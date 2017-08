Tha turas-pàirteach Baton na Banrìgh air Alba a ruighinn, 's e a' dol air feadh na cruinne air thoiseach air Geamaichean a' Cho-Fhlaitheis ann an Astràilia an ath bhliadhna.

Chaidh fàilte a chur air ann an Glaschu Dimàirt, far an deach na geamaichean mu dheireadh a chumail, ann an 2014.