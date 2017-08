Fhuair Athletic Steòrnabhaigh troimhe dhan chuairt dheireannaich de Chupa Leòdhais Moldòbha às dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air a' Bhac trì tadhail gu h-aon ann an Col Uarach.

Chan eil fhios fhathast ged tha, cò chluicheas Aths sa chuairt dheireannaich aig toiseach na h-ath mhìos, is an Rubha a' deanamh ath-thagraidh an aghaidh mar a chaidh an cur a-mach às an fharpais 's iad fo chasaid cluicheadair a chleachdadh nach robh clàraichte mar bu chòir.