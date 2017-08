Jamie Hepburn ann an Steòrnabhagh airson coinneachadh ri luchd-obrach òga

Tha Ministear Riaghaltas na h-Alba airson comas-obrach agus trèanadh air a bhith a' tadhal air Steòrnabhagh, agus e a' comharrachadh obair na buidhne "Leasachadh Luchd-Obrach-Òga Innse Gall".

Rinn Jamie Hepburn moladh air obair na Comhairle gu ruige seo ann a bhith a' cruthachadh chothroman obrach do dhaoine òga, agus thuirt e gu robh e an dòchas an tuilleadh adhartais fhaicinn san àm ri teachd.

Tha tuilleadh aig Ruairidh Rothach