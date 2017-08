Thàinig fèis Purvai gu ceann ann an Leòdhas air an deireadh sheachdain, le cuirm anns an Lanntair mu sgeulachd beatha Chailein MhicCoinnich.

Thug Yatra, a tha a' ciallachadh turas choisrigte, ceòl nan Innseachan agus ceòl na Gàidhlig còmhladh.

Bha an t-ionad ealain loma làn airson na cuirm.