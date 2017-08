Image copyright Poileas Alba Image caption Thuirt na Poilis gun robh Steven O'Neil ullaichte airson campachaidh.

Chaidh fireannach a bha a dhìth o a dhachaigh an Inbhir Nis a lorg slàn sàbhailte.

Bha na Poilis ag iarraidh fiosrachaidh feuch càite an robh Steven O'Neil, 54, agus e air fhaicinn mu dheireadh mu 4:30f Dihaoine, 's e a' coiseachd air Rathad Eaglais an t-Sabhail ann an Cùil Lodair.

Thuirt na Poilis gun robh e ullaichte airson campachaidh.

Tha iad a-niste air dearbhadh gun deach a lorg slàn-sàbhailte.