Cupa MhicAmhlaidh le Caol Bhòid

Thuirt manaidsear Chaol Bhòid, Seumas Perlich, gun do sheall an sgioba aige cho math 's a tha iad ann an cuairt dheireannach Chupa MhicAmhlaidh.

Thug an sgioba à Taigh na Bruaich pronnadh 7-4 air Baile Ùr an t-Slèibh san Òban 'son an cupa a thogail 'son an 12mh turas.

Bha na sgiobaidhean co-ionnan 2-2 aig lethach slighe ach chaidh an uairsin Ruairidh Dòmhnallach - a bha gu math sàmhach sa chiad leth - an sàs.

Chuir an Dòmhnallach 4 tadhail ann an 18 mionaidean is loidhne dìon a' Bhaile Ùir air a reubadh às a chèile.

Bha Caol Bhòid air an dà gheama a chluich iad an aghaidh a' Bhaile Ùir mar-thà am-bliadhna a chall.

Toileachas

"Bha sin math dha-rìribh", thuirt Seumas Perlich.

"Cha robh sinn aig ìre nuair a chluich sinn nan aghaidh anns an lìog agus ann an Cupa na Camanachd.

"Cha chanainn gun robh sinn airson dad a dhearbhadh - ach tha fios againn gun urrainn dhuinn a' chùis a dhèanamh air Baile Ùr an t-Slèibh", thuirt e.

Rinn Perlich cuideachd molàdh mòr air Ruairidh Dòmhnallach is e ag ràdh gu bheil e air ais aig àrd ìre.

Feumaidh Baile Ùr an t-Slèibh a-nise an cinn a thogail is iad a' dol an aghaidh Camanachd an Eilein Sgitheanaich Disathairne seo tighinn ann an Cupa na Camanachd.

"Shaoil mi gun robh an luchd-dìon againn uabhasach", thuirt manaidsear a' Bhaile Ùir, PJ Mac an Tòisich.

"Chan urrainn dhut rùm mar sin a thoirt do Chaol Bhòid - is bha iadsan ga iarraidh barrachd na bha sinne.

Togail

"Ach mura h-eil na balaich deiseil 'son iar-chuairt dheireannach Chupa na Camananachd, cha bu chòir dhaibh a bhith ann, is feumaidh sinn uile ar togail 'son a' gheama sin", thuirt e.

Sa Phrìomh Lìog Disathairne, chaidh Ceann Loch Seile dhan mhullach is iad air a' chùis a dhèanamh air GMA 5-1 ann an geama a chaidh a chluich ann an Inbhir Nis.

Tha Gleann Urchadain ann an staing aig a' bhonn às dèidh dhaibh call 3-2 ri Camamachd an Òbain.

Rinn na Sgitheanaich deasachadh math 'son a' gheama sin an aghaidh Bhaile Ùr an t-Slèibh le buaidh 4-0 an aghaidh a' Ghearasdain ann am Port Rìgh san Lìog Nàiseanta.

Chan eil a dhìth orra a-nise ach puing eile 'son a bhith cinnteach air àite sa Phrìomh Lìog an ath-sheusan.

Tha a-h-uile coltas ann gum bi Cabar Fèidh a' dol suas còmhla riutha às dèidh dhaibhsan buannachadh 5-2 an aghaidh Inbhir Aora Disathairne.

Ann an Lìog Tuath 2 chaill na Leòdhasaich 3-2 ri Srath Ghlais ann an Siabost, ach bidh iad iad air am misneachladh le mar a chum iad orra is iad air deireadh 3-0 aig lethach ùine.