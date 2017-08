Ceist mun Chamas Mhòr

Image copyright Other

Thog Comann Rìoghail Dìon nan Eun teaghamhan mun bhaile ùr a tha san amharc faisg air an Aghaidh Mhòir.

Fon phlana, rachadh 1500 taigh ùr a thogail air Oighreachd Rata Mhurchais.

'S e 'An Camas Mòr' a th' air an leasachadh.

Fhuaireadh cead ann am prionnsabal ann an 2014, ach dh'iarr an luchd-leasachaidh gun rachadh cùmhant a bha an cois a' chead-dhealbhachaidh a sguabadh às - sin casg air barrachd air 600 ceud a thogail gun sgrùdadh a dhèanamh air buaidh air an àrraineachd.

Aig coinneimh Dihaoine, thug Ùghdarras Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh cead seachad sin a dhèanamh.

Tha an RSPB ag ràdh, ge-tà, gu bheil ceistean mòra ann fhathast mun bhuaidh a bheir an leasachadh air coilltean faisg air làimh a tha a' dìon a' chapaill-choille.

Thuirt a' bhuidheann nach eil iad a' cur an aghaidh barrachd thaighean ann am Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh, ach gur e seo an sgìre as làidire a th' ann a thaobh a' chapaill-choille.

Tha beagan a bharrachd air 1000 capall-coille ann is 83% dhuibh sin ann am Bàideanach is Srath Spè.

Thuirt an RSPB gum bi an leasachadh a' ciallachadh gum bi barrachd dhaoine a' tadhal air na coilltean, is nach eil iad den bheachd gu bheil plana ann aig an ìre seo airson deiligeadh ris a' bhuaidh a bhios aige sin air na h-eòin.

Thuirt iad gun cùm iad orra le comhairle a thoirt seachad, ach gur ann air an luchd-leasachaidh is Ùghdarras na Pàirce Nàiseanta a tha an t-uallach air a' cheann thall 'son dèanamh cinnteach nach cuir an leasachadh an capall-coille ann an cunnart.