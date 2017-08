Fiosrachadh mun phlùc agus a' chlaimh

Bheir Buidheann Àrach Chaorach Leòdhais agus na Hearadh eòlaichean dha na h-eileanan airson fiosrachadh a thoirt do chroitearan mu a bhith a' dèiligeadh ris a' phlùc agus a' chlaimh.

Tha a' bhuidheann ag ràdh g'eil am plùc gu h-àraid a' dol am meud 'sa dèanamh call air beathaichean, ach gu bheil a' chlaimh cuideachd air ceann a thogail a-rithist.

Tha am plùc air a bhith measg chaorach nan eilean bho chionn bliadhnaichean mòra, ach tha e coltach gu bheil e air a bhith a' fàs nas miosa sna bliadhnaichean mu dheireadh.

Tha tòrr a' coireachadh na h-aimsir fluiche a tha a' toirt cothrom dha na biastagan beaga tha ag aobhrachadh a chall gluasad nas fhasa am measg nan caorach.

Tha dragh ann cuideachd nach eil na drogaichean cho math ann a bhith a' dèiligeadh ri na biastagan sa chleachd.

Cliù

Thug Niall MacLeòid bhon bhuidhinn rabhadh seachad gum feum croitearan a bhith air am faiceall airson cliù an cuid stoc a dhìon.

"Tha e mar a tha a h-uile càil eile. Ma bhualas càil mar sin, tha thu faiceallach agus a' dèanamh a h-uile càil a bu chòir a dhèanamh.

"Ach mar a tha an t-sìde a' dol air adhart tha daoine a' fàs rudeigin coma, mì fhìn am measg a h-uile duine eile, agus a' cantainn, ach uill, tha sinn an ìre mhath seachad air. An ath rud tha e gad bhualadh a-rithist.

"Feumaidh sùil a bhith air a h-uile càil a tha sin fad an t-siubhail," thuirt Mgr MacLeòid.

Chan eil am plùc gabhaltach am measg bheathaichean ach tha a' chlaimh.

"Ni rud cho beag e. Falbhaidh na h-eòin leis bho phìos chlòimh bho fheansa," thuirt Mgr MacLeòid.

Riaghailtean

Bha a' chlaimh fo smachd airson bliadhnaichean cho fads gu robh daoine a' dupadh nan caorach aig na h-amanan ceart.

Ach le riaghailtean a chur às dha na seann sheòrsaichean dup, agus a tha a' fàgail an dupadh no injection an urra ri croitearan fa leth, agus barrachd bheathaichean dhan gluasad air ais agus air adhart bho tìr-mòr, tha cothrom air a bhith aig a' ghalar nochdadh a-rithist.

Tha dùil ri eòlaichean bho Institiud Roslin an Oilthigh Dhùn Èideann sna h-eileanan san t-Samhain.