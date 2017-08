Dh' èirich an àireamh de bhàtaichean mòra luchd-turais a thadhail air a' Ghearasdan gu mòr. Chaidh an àireamh suas bho 1 gu 6 bho chaidh pontoons a thogail. Ged a tha daoine a' cuir fàilte air an àrdachadh a thaobh luchd-turais, tha beachdan ann cuideachd gu feumaiste bun-structur a bhaile a' leasachadh. Seo Seonaidh MacCoinnich.