Baile ùr ann am Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh?

Tha dùil gun tèid cead deireannach a thoirt seachad Dihaoine do bhaile ùr taobh a-staigh Phàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh.

Fon phlana dheadh 1500 taigh ùr a thogail air Oighreachd Rata Mhurchais faisg air an Aghaidh Mhòir.

Chaidh cead-dealbhachaidh ann am prionnsabal a thoirt seachad ann an 2014 - ach tha an fheadhainn a tha a' cur na aghaidh ag ràdh nach deach measadh ceart a dhèanamh air a' bhuaidh a bheireadh e air an àrainneachd mun cuairt.

Bha dragh ann cuideachd mun bhuaidh air fiadh-bheatha a tha a' tighinn beò anns an sgìre.

Thug iad a' chùirt gu Cùirt an t-Seisein, ach cha deach leotha.

Tha oifigearan na Pàirce Nàiseanta a' moladh cead a thoirt seachad, ach le diofar chùmhnantan na chois.