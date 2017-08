Chaidh boireannach a thoirt dhan ospadal ann an Glaschu às dèidh tubaist rathaid san Ìochdar oidhche Mhàirt.

Thuirt Seirbheis Charbad Eiridinn na h-Alba gun deach fios a chur orra dìreach às dèidh 7:30f.

Chuir iad carbad eiridinn gu làrach na tubaist is chaidh boireannach, a tha eadar 30 is 40, a thoirt a dh'Ospadal Uibhist is Bharraigh.

Timcheall air meadhan-oidhche, chaidh am boireannach a thoirt le heileacoptair a dh'Ospadal Oilthigh na Bànrigh Ealasaid ann an Glaschu.

Chan eil an còrr fiosrachaidh ann mun t-suidheachadh aig an ìre seo.