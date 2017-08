Draghan mu obair an A828

Image caption Thèid an obair a dhèanamh ann an dà earainn, leis a' chiad phàirt eadar Baile a' Chaolais agus an Apainn bhon 11mh chun an 13mh den t-Sultain.

Tha dragh air gnìomhachasan ann an Earra-Ghàidheal mu phlana gus pìosan den A828 a dhùnadh gu trafaig 'son còrr is 10 là air an ath-mhìos.

Dhearbh BEAR gun tèid an obair a dhèanamh ann an dà earainn is gum bi an rathad dùinte eadar 08:00m. agus 7:00f.

Bidh a' chiad phàirt ann eadar Baile a' Chaolais agus an Apainn bhon 11mh chun an 13mh den t-Sultain.

'S ann eadar an Leadaig agus cearcall-rathaid Chreagan a Tuath a bhios an dàrna earrann, eadar an 19mh agus an 27mh den t-Sultain, ged a bhios e fosgailte Disathairne is Didòmhnaich.

Thèid leigeil le carbadan eiridinn agus busaichean a dhol troimhe, cuide ri daoine a tha a' fuireach san sgìre ma tha e comasach sin a dhèanamh.

Cosgaidh an obair £700,000.

Ach tha dragh air cuid de ghnìomhachasan mun chùis.

"Tha sinn ann an eisimeil dhaoine a tha a' siubhail tron sgìre", thuirt Jim Hanlon, aig a bheil cafe is bùth-leabhraichean ann am Meadarloch.

"Tha mi air a bhith a' bruidhinn ri luchd-gnothaich eile sa bhaile is tha iadsan ag ràdh an aon rud - gu bheil e do-chreidsinneach gu bheil seo a' tachairt.

"Chan eil sinn a' tuigsinn ciamar a thàinig iad dhan cho-dhùnadh seo a dhèanamh", thuirt e.

Tha BEAR ag ràdh gun cleachd iad an cothrom seo gus obair a dhèanamh air diofar sgeamaichean aig an aon àm.

Thuirt iad mar sin nach bi maill cho mòr air muintir na sgìre tron bhliadhna.