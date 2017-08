Barrachd airgid ga iarraidh bho luchd-leasachaidh

Bidh Comhairle na Gàidhealtachd a' deasbad Diciadain dè an t-suim airgid a bhios iad ag iarraidh bho chompanaidhean a tha a' togail thaighean airson a chosg air sgoiltean.

Mar a tha cùisean, feumaidh companaidhean mu £2,000 a thoirt seachad do dh'fhoghlam bun-sgoile is mu £1,000 do dh'fhoghlam àrd-sgoile mu choinneamh gach taigh a tha iad a' togail.

Tha dùil gu bheil seo am measg nan ìrean as ìosaile ann an Alba.

Aig coinneamh Diciadain, thèid iarraidh air comhairlichean cead a thoirt seachad 'son an t-suim a chur suas còrr is an treas uimhir.

Dh'fhàgadh seo gur e cha mhòr £7,000 a bhiodh ann do bhun-sgoiltean is cha mhòr £5,000 do dh'àrd-sgoiltean.

Tha seo a' tighinn aig àm nuair a tha trioblaidean ann le grunn sgoiltean ann an Inbhir Nis a tha cha mhòr làn.

Dh'fhaodadh airgead a bharrachd bho luchd-leasachaidh a chleachdadh air sgoiltean a leudachadh no a chur a dh'ionnsaigh sgoiltean ùra a thogail.

Aig a' cheart àm, dh'aontaich comhairlichean ann am Moreibh Dimàirt casg de £6,000 a chur air an t-suim a tha luchd-leasachaidh a phàigheadh.

Thuige seo, bha aig cuid de luchd-leasachaidh ann am Moireibh suim cho àrd ri £14,000 a phàigheadh.