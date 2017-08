Prìsean measgaichte aig Fèill na Luirge

Tha a h-uile coltas ann gu bheil na prìsean airson uain bhoireann suas air an-uiridh aig an fhèill uain as motha anns an Roinn Eòrpa.

Fhuair Joyce Chaimbeul à Armadal ann an Gallaibh a' phrìs as àirde airson uan boireann aig Fèill na Luirge - £160.

Tha coltas ann gu bheil na prìsean airson uain fhireann sìos air a' bhliadhna an-uiridh.

Thuirt Dàibhidh Leggatt bho United Auctions gu bheil na h-uain ann an deagh stait.

Tha dùil gun tèid 18,000 uan a reic uile gu lèir.