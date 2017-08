Fiachan cìs chomhairle air comhairlichean

Image copyright PA

Tha fiachan cìs comhairle air 31 comhairliche ann an Alba, a rèir rannsachaidh ùir leis a' BhBC, fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh.

Fhuair an rannsachadh fiosrachadh air ais bhon a h-uile comhairle ann an Alba, ach a-mhàin Comhairle nan Eilean Siar.

Tha fiachan air comhairlichean ann an 12 sgìre chomhairle.

'S ann an Glaschu as motha a tha fiachan air comhairlichean, agus £52,000 aig a' chomhairle air ochdnar bhall.

A thuilleadh air sin tha £3,000 de dh'fhiachan cìse comhairle eadar dìthis bhall air Comhairle na Gàidhealtachd.

Tha sia sgìrean far a bheil fiachan air barrachd is aon chomhairliche.

Tha còd giùlain nan comhairlichean a' toirt iomradh air comhairlichean a bhith ann am fiachan cìse comhairle, fo bheil e an aghaidh an lagh gum bi comhairliche còrr is dà mhìos air dheireadh le cìs na comhairle.

Chan fhaod comhairliche a th' anns an t-suidheachadh sin a bhith a' bhòtadh air gnothaichean co-cheangailte ris a' chìs.

Thuirt na h-ùghdarrasan ionadail gun robh fios aca mu na fiachan agus gun robh na comhairlichean gam pàigheadh air ais.