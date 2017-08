Tha caibideil ùr a' fosgladh ann an eachdraidh fearainn Chataibh, 's teaghlaichean chuid a chaidh fhuadach mu Bhun Ilidh a' ceannach an fhearainn bho theaghlach an fheadhainn a dh'fhuadaich iad.

Gheibh buidheann choimhearsnachd sealbh air trì mìle acair.

Tha an sgire a' strì fhathast ri dìleab Dhiùc Chàtaibh a chur daoine bhon fhearann son caoraich àrach.

Seo Doneil MacLeòid.