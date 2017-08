Cosnaidhean Earra Ghàidheal crochadh gu mòr air turasachd

Image copyright Getty Images Image caption Às na deich àiteachan an Alba as motha tha còrdadh ri daoine, tha Sgìre Earra-Ghàidheal is Bhòid san ceathramh àite.

Sheall sgrùdadh a rinn VisitScotland gu bheil barrachd chosnaidhean an crochadh air turasachd ann an Earra-Ghàidheal is Bòd seach àite sam bith eile an Alba.

Tha cha mhòr aon às gach còignear ag obair anns a' ghnìomhachas an coimeas ri 14% air a' Ghàidhealtachd.

A dh'aindeoin sin, às na deich àiteachan an Alba as motha tha còrdadh ri daoine, tha Sgìre Earra-Ghàidheal is Bhòid san ceathramh àite.

Tha Dùn Èideann sa chiad àite, a Ghàidhealtachd san dàrna àite.