'Làn chonaltradh' mu sgoil Ghàidhlig ùr

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' gealltainn nach tèid co-dhùnadh air làrach airson sgoil ùr Ghàidhlig ann an Inbhir Nis gus an tèid beachd phàrantan agus na coimhearsnachd a shireadh.

Tha dùil aca an Sgoil Ghàidhlig a th'ann an-dràsta a thionndadh na tè Bheurla, agus tè Ghàidhlig nas motha a thogail air làraich eile.

An t-seachdainn-sa, beachdachaidh comhairlichean air mar a gheibh iad thairis air trioblaid mhòr le sgoiltean Inbhir Nis a tha làn 's am baile a' sìor fhàs.

Tha coltas ann gun iarr iad air companaidhean togail thaighinn tòrr a bharrachd a phàigheadh mu choinneamh sgoiltean ùra.

'S e aon sgìre anns a bheil tè a dhìth, sgìre an t-Slag Bhuidhe air ceann a deas a' bhaile, far nach eil an-dràsta ach an Sgoil Ghàidhlig.

Làn chonaltradh

Tha uiread de thaighean ùra air a dhol an-àirde an sin 's gu bheil sgoil ùr Bheurla a dhìth.

Tha beachd gur e an Sgoil Ghàidhlig a thionndadh gu te Bheurla am freagairt.

Agus tè ùr Ghàidhlig, tè nas motha, a togail air làraich eile, oir tha an tè a th' ann ro bheag.

Tha beachd gur dòcha gun rachadh a cur air campas Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis, far a bheil foghlam àrd-sgoil sa Ghàidhlig.

Ach gheall ceannardan na Comhairle gum bi làn chonaltradh ann mus tachair sian.