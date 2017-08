Tha draghan gan togail mu àrdachadh ann an eucoir a tha toirt buaidh air sgìrean dùthchail na h-Alba.

Tha NFU Mutual, a tha a toirt àrachas do thuathanaich, ag ràdh gu bheil an cuid de rannsachadh a' sealltainn gun tàinig àrdachadh mòr ann an eucoir dùthchail anns a chiad sia mìosan den bhliadhna.

Ann an 2016, thàinig lùghdachadh air ìrean eucoir ann an sgìrean dùthchail, sìos 32% ann an Alba.

Ach chaill tuathanaich agus croitearan £1.6m air a shàilleabh.