Luchd-àiteachais draghail mu phlana 'son lioncs a thoirt air ais

Tha tuathanaich agus croitearan air dragh a thogail an aghaidh phlanichean gus lioncs a thilleadh gu pàirtean den Ghàidhealatchd.

Thuirt Urras Lioncs na Rìoghachd Aonaichte gun robh iad air bruidhinn ri uachdarain ann an dà sgìre ann an Earra Ghàidheal agus Siorrachd Inbhir Nis mar-thà mu sgeama phaidhleit a thòiseachadh airson na cait mhòra a thoirt air ais dhan tìr.

Tha an t-Urras ag obrachadh air planaichean gus lioncs a thoirt air ais gu pàirtean de choille Kielder ann an ceann a tuath Shassain a bharrachd air sgìrean ann an Alba.

Ach tha na planaichean air dragh a chuir air tuathanaich agus croitearan mu bhuaidh a dh' fhaodadh a bhith air stoc.

Thuirt an t-Ollamh Pòl O'Donaghue bhon Urras nach eil uimhir de bhrìth anns na draghan agus gum faodadh na buannachdan san fharsaingeachd a bhith fada nas motha.

Ach thuirt iar-stiùiriche polasaidh Aonadh nan Tuathanach. Anndra Bauer gum bid na planaichean na uallach do bhuill ach nach robh e smaointinn gun tig na planaichean lioncs a thoirt air ais dhan dùthaich gu buil.