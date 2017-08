Dragh mu TB a' chruidh ann an Sasainn

Image copyright AFP Image caption Tha Alba air a h-aithneachadh mar dhùthaich a tha saor bhon ghalar

Tha dragh air cuid de thuathanaich ann an Alba gum faodadh an dùthaich a h-inbhe mar àite a tha saor bho ThB a' chruidh a chall, às dèidh mar a chaidh cùis dhen ghalar a dhearbhadh ann am broc ann an Cumbria.

Ged a tha an galar air a bhith a-measg chruidh ann an Cumbria bho chionn grunn bhliadhnaichean, 's e seo a' chiad turas a chaidh a dhearbhadh ann am beathach fiadhaich.

Chan eil e soilleir dè cho bitheanta 's a tha an galar ann an Cumbria, ach tha e glè ghabhaltach agus bidh e nas duilghe smachd a chumail air ma sgapas e a-measg fiadh-bheatha.

Ged a tha corra chùis air nochdadh ann an Alba roimhe, tha i fhathast air a h-aithneachadh mar dhùthaich a tha saor bhon ghalar.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' cumail sùil air an t-suidheachadh.