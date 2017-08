Rabhadh do luchd-turais san Eilean Sgitheanach

Image caption Tha dragh ann mu na tha de luchd-turais a' tighinn dhan Eilean Sgitheanaich, 's nach eil goireasan ceart ann dhaibh

'S e là gu math trang a bhios ann ann am Port Rìgh an-diugh 's na Geamaichean gan cumail ann am Port Rìgh.

Tha dùil gu bheil na Poilis air a bhith a' toirt rabhadh do dhaoine timcheall air drochaid an eilein gun siubhal dhan Eilean Sgitheanach mura h-eil àite-fuirich air a chur air dòigh aca.

Nochd mòran dhaoine draghan air an t-samhradh seo mu cho trang 's tha an t-eilean le luchd-turais, agus an t-uallach a th' air goireasan an eilein ri linn sin.

Tha cuid a tha an sàs ann an gnìomhachas turasachd an eilein a' moladh cìs bheag a chur air luchd-turais dhan eilean a phàigheadh airson goireasan nas fheàrr a chur air dòigh dhaibh.

Tha feadhainn eile gu làidir na h-aghaidh ge-tà 's strì mhòr ann roimhe airson cìsean a thoirt far Dhrochaid an Eilean Sgitheanaich.