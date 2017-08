'S iad Càrlabhagh a bhuannaich Lìog Leòdhais agus na Hearadh.

Rinn iad an gnothach air an Rubha dà thadhal gu h-aon oidhche Luian agus tha iad 7 puingean air thoiseach air a' chòrr de na sgiobaidhean le dìreach dà gheam ri dhol as an lìog.