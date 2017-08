Tha bliadhna ann Dimàirt bhon a chaidh an clàr-ola an Transocean Winner air na creagan air taobh siar Leòdhais.

Ged nach do rinn an tubaist call air an àrainneachd, rud a bha na chùis iomagain aig toiseach a ghnothaich, ghlac cùis an Transocean Winner aire dhaoine bho fad is farsaing.